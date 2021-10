Rosalinde Hoorweg wordt de nieuwe directeur van het OV-Bureau Groningen Drenthe

nieuws

Rosalinde Hoorweg - Foto: Kees van de Veen

Per 1 januari wordt Rosalinde Hoorweg de nieuwe directeur van het OV-Bureau Groningen Drenthe. Dat heeft het dagelijks bestuur van het OV-Bureau vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Hoorweg volgt Erwin Stoker op, die de functie waarneemt na het vertrek van Wilko Mol per 1 oktober 2021. De 49-jarige Hoorweg is nu nog bestuurssecretaris van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

“Het OV in Groningen en Drenthe staat voor een grote opgave naar de toekomst”, zo stelt de Groninger gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-Bureau. “We willen de reizigers weer terug in het OV en doorbouwen zoals voor corona. Met Rosalinde Hoorweg gaan we die uitdaging graag aan.”