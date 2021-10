Rookmelder wekt bewoners bij brand in kelder

nieuws

Foto: Patrick Wind, 112groningen

In een woning aan de Savornin Lohmanlaan in de wijk Helpman heeft in de nacht van dinsdag op woensdag korte tijd brand gewoed. Dat meldt de calamiteitenwebsite 112groningen. Er vielen geen gewonden.

De bewoners van het huis werden wakker door de rookmelders en konden ongedeerd het pand verlaten en via Twitter de brandweer waarschuwen.

De brandweer had het vuur, dat in de kelder was uitgebroken, snel onder controle. Eén persoon werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.. De toedracht is niet bekend.