Rogers Kibet wint 4 Mijl van Groningen, Eva Cherono wint bij de vrouwen

sport

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Oegandees Rogers Kibet heeft zondag de 4 Mijl van Groningen gewonnen. De Keniase Eva Cherono wist bij de vrouwen te winnen.

De 4 Mijl ging om klokslag 13.00 uur van start in Haren. Kibet nam direct de leiding in de wedstrijd en kreeg in eerste instantie twee concurrenten mee. Jamal Kiprono en Robin Hendrix konden lang bijblijven, maar zij moesten uiteindelijk toezien hoe Kibet als eerste over de finish op de Vismarkt kwam. Hij zette een tijd neer van 17.27 minuten. Het parcoursrecord werd niet verbroken. Dat blijft staan op naam van Vincent Yator. Hij kwam in 2011 in 17.06 over de finish. Jamal Kiprono werd zondag tweede, de Belg Robin Hendrix werd derde. Snelste Nederlander was Richard Douma, hij eindigde als vijfde

Bij de vrouwen ging Eva Cherono als eerste over de streep. Zij finishte in een tijd van 19.17 minuten. Ook dat is geen parcoursrecord. Dat blijft op naam staan van Viola Kibiwot die acht jaar geleden 19.14 minuten noteerde. Voor Cherono is het de derde overwinning op rij. Ook de afgelopen twee edities van de 4 Mijl was zij de snelste. Beste Nederlandse was Maureen Koster. Zij finishte als vierde.