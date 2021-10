Roemeen krijgt vijf jaar cel voor reeks (gewelddadige) inbraken in Stad, Haren en Zuidhorn

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 29-jarige Roemeense man, zonder vast woon- of verblijfplaats, veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. De man pleegde eind vorig jaar zeven inbraken in de Stad, Haren en Zuidhorn.

De Roemeen werd verdacht van tien woninginbraken en vijf pogingen tot inbraak. In totaal acht de rechtbank zeven inbraken bewezen. Dankzij een simpele rekensom komt de rechtbank daarmee op een celstraf van vijf jaar. De man werd vrijgesproken van twee inbraken, die plaatsvonden in Loppersum en Sauwerd.

Bij de inbraak in Haren werd de inbreker betrapt door de 88-jarige bewoner, waarop de Roemeen de man bij de keel greep en naar de grond werkte. De rechtbank rekent dit de inbreker zwaar aan en legde daarom een celstraf van vijf jaar op aan de 29-jarige man. Dat is meer dan de eis van het OM, die vier jaar cel eiste tegen de inbreker. “Dit is een zeer ernstig feit, temeer omdat het feit heeft plaatsgevonden in de eigen woning van aangever, bij uitstek de plek waar iemand zich veilig moet voelen. Verdachte heeft zich bij de uitvoering van het feit slechts laten leiden door zijn eigen financiële gewin en heeft zich niet bekommerd om het slachtoffer dat hij hulpeloos op de vloer van zijn woning heeft achtergelaten.”

De inbreker kreeg, naast de celstraf, ook de verplichting om duizenden euro’s aan schadevergoeding te betalen aan slachtoffers van de inbraken.