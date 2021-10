RIVM telt 14 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 48 in provincie

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds maandag 14 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er in de gemeente Groningen tot nu toe 21.441 personen positief getest. Maandag lag dit aantal nog op 21.427 gevallen. Dit betekent een stijging van 0,1 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen gemeld. Het aantal van 14 ligt onder het 7-daags gemiddelde dat op 20 staat. Qua gemeenten met het hoogste aantal nieuw gemelde positieve testen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen staat de gemeente Staphorst op de eerste plaats met 1.458,2 nieuw gemelde positieve testen. Neder-Betuwe, 616,3, en Woudenberg, 508,9, staan op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Provincie

In de provincie werden in de afgelopen 24 uur 48 personen positief getest. De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Groningen. In de gemeente Westerkwartier gaat het om 8 nieuwe gevallen, Eemsdelta 7, Het Hogeland 6, Midden-Groningen 5, Westerwolde 3, Stadskanaal en Veendam 2 en Oldambt 1. In de gemeente Pekela bleven de tellers op 0 staan. In de provincie werden geen nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen gemeld.

Landelijk

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 2.877 personen positief getest. Dat aantal ligt boven het 7-daags gemiddelde dat op 2.537 staat. In de ziekenhuizen werden 59 nieuwe coronapatiënten opgenomen, dit aantal ligt boven het 7-daags gemiddelde dat op 47,86 staat. Op de Intensive Care gaat het om een toename van 10 nieuwe opnames. In totaal liggen er nu 512 mensen met corona in het ziekenhuis, dit zijn er 15 meer in vergelijking met maandag, op de IC liggen er 138. Voorts werden er bij het RIVM 6 nieuwe sterfgevallen gemeld.