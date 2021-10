RIVM: “Bij huidige maatregelen 180 coronapatiënten op IC in januari, mogelijke piek van 400”

nieuws

Berekeningen van het RIVM laten zien dat bij de huidige maatregelen in januari 180 coronapatiënten op de Intensive Care liggen, met een mogelijke piek van 400. Dat zeggen Jaap van Dissel en modelleur Jacco Wallinga van het RIVM in een gesprek met de NOS.

In het land is het aantal coronabesmettingen de afgelopen week gestegen. Ook in de gemeente Groningen nemen de besmettingen sinds 10 oktober duidelijk toe. Over die besmettingen zegt Van Dissel dat deze cijfers nu een heel andere betekenis hebben in vergelijking met vorig jaar herfst. “De gemelde besmettingen zijn aangetroffen bij een mix van allerlei verschillende groepen, daardoor is het moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren met de opnames. In die zin is het nu niet duidelijk of we ons ongerust moeten maken of niet.”

“Meldingen nemen fors toe bij 10- tot 14-jarigen”

Toch gaat men in berekeningen uit van 180 IC-patiënten in januari, met een mogelijke piek van 400. Wallinga: “Wat we met die prognoses willen zeggen is dat we zo’n hoge IC-bezetting zeker niet kunnen uitsluiten, maar de marges zijn vrij breed. We moeten ons er dus wel op voorbereiden dat het zou kunnen. We kunnen niet alles zomaar loslaten, dat is een belangrijke bevinding.” IC-baas Diederik Gommers was afgelopen week ook helder dat met 400 patiënten de IC’s overstromen waardoor reguliere zorg weer afgeschaald moet worden. “”We hebben altijd al aangegeven dat we deze winter nog een golf kunnen krijgen. Het is vooral belangrijk om uit te vinden welke groep nu precies de voornaamste aanjager van de nieuwe toename is. We zien bijvoorbeeld de meldingen fors toenemen bij de 10- tot 14-jarigen. Zij komen niet in het ziekenhuis terecht, dat is het goede nieuws.”

Maatregelen

Volgens Van Dissel en Wallinga is cruciaal hoe de ontwikkeling de komende weken plaatsvindt. “Trekt de epidemie langzaam van gemeente naar gemeente, dan kun je het op landelijk niveau aan. Als echter alles tegelijk komt, dan is het een heel ander verhaal.” Nieuwe coronamaatregelen zijn volgens het RIVM op dit moment niet nodig, maar is een mogelijke versoepeling ook niet aan de orde. Over twee weken komt het kabinet weer bijeen om de coronamaatregelen voor de komende periode te bespreken. Vooraf geven leden van het OMT advies aan het kabinet.

