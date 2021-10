Relatief veel jongeren krijgen jeugdzorg in provincie, maar gemeente Groningen zit onder landelijk gemiddelde

nieuws

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren jeugdzorg, maar de gemeente Groningen vormt daarin een duidelijke uitzondering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de eerste zes maanden van dit jaar.

In totaal kregen 13.425 Groningse jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. 4.635 wonen in de gemeente Groningen, wat neerkomt op 7,2 procent van alle jongeren tot 23 jaar. Landelijk krijgt gemiddeld 8,6 procent van deze groep jongeren jeugdzorg, waarmee de gemeente Groningen duidelijk onder het landelijk gemiddelde valt.

In de meeste andere Groninger gemeenten ligt dit percentage beduidend hoger. Zo staat de gemeente Veendam, met een jeugdzorg-aandeel van 13,4 procent, op de tweede plaats in Nederland. Ook Oldambt (11,4) en Pekela (11,3) staan hoog in de lijst.

Volgens het CBS kent het aantal meldingen qua jeugdzorg grote verschillen, die mogelijk te maken hebben met sociaaleconomische omstandigheden en beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.