Regen kan de pret niet drukken op Zpannend Zernike: “Mooie manier om kinderen te prikkelen”

Bijzonder bezoek tijdens Zpannend Zernike. Foto: Theo Jurriëns

De editie van Zpannend Zernike die zondag gehouden werd in Groningen is een succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Het was een andere opzet dan in voorgaande jaren”, laat Theo Jurriëns van de organisatie weten. “We zitten gevoelsmatig in de uitloop van de coronapandemie, en de vraag in de voorbereiding was wat we konden gaan doen. Op zich heeft dat heel goed uitgepakt. Want door de situatie word je gedwongen om helemaal vanaf het begin zo’n dag samen te stellen. Dat is goed voor de geest. En ik denk dat het heel goed heeft uitgepakt. Alleen het vele hemelwater. Dat was wel een beetje jammer. Hoewel we ook gezien hebben dat heel veel mensen zich daar niks van hebben aangetrokken.”

Fietspuzzeltocht

Zpannend Zernike bestaat al vele decennia. In het begin ging het evenement door het leven als de Wetenschapsdag. Later werd dat het Weekend van de Wetenschap. Uiteindelijk heeft men daar Zpannend Zernike van gemaakt. Zpannend Zernike is de Groningse invulling van het nationale weekend van de Wetenschap, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, en de Hanzehogeschool. “Vanwege de beperkte opzet hadden we bezoekers gevraagd om op de fiets te komen. Voor hen stond er een fietspuzzeltocht klaar die hen langs verschillende instellingen voerde waar er kennis kon worden gemaakt met Techniek en Wetenschap.”

Mobiele Spraaklab

Zo kon er op het Academieplein kennis worden gemaakt met het mobiele Spraaklab van de Faculteit Letteren. “Het was een hele leuke dag die door de organisatie goed georganiseerd was”, vertelt professor Martijn Wieling van het Spraaklab. “Maar de regen drukte wel duidelijk zijn stempel. Ter vergelijking, gisteren stonden we in Loppersum en toen was het de hele dag druk. Vandaag hebben we ongeveer twintig kinderen mogen verwelkomen. Was het leuk? Ja. Kinderen weten wel dat de mond gebruikt wordt om te kunnen praten. Maar wij kunnen dat door middel van een echo inzichtelijk maken. En dat is ontzettend leuk om te laten zien.”

Voor Wieling breekt de komende weken een drukke periode aan. “Op dit moment zijn we nog aanwezig bij verschillende publieksactiviteiten. Zo staan we op 22 oktober bij Het Klooster in Ter Apel en op 23 oktober bij de Fraylemaborg in Slochteren. Vanaf november gaan we met het mobiele lab onderzoek doen naar de ziekte Parkinson en wat het effect daarvan is op de articulatie. Ook gaan we in samenwerking met het UMCG en het Nederlands Kanker Instituut onderzoek doen wat het gevolg is voor de articulatie als een deel van de tong is weggehaald. Dus er staat veel te gebeuren.”

Kinderen prikkelen

Behalve het mobiele Spraaklab voerde de fietstocht ook langs DOT, EnTranCe en BuildinG. Op alle locaties konden proefjes en opdrachten gedaan worden waarmee kinderen in aanraking kwamen met Techniek en Wetenschap. Zo was bij EnTranCe de waterstofbakfiets te vinden. “Ik vind het ontzettend leuk”, laat een mevrouw weten in de Bernoulliborg. “Het is ook heel uniek. Op een andere manier komen ze hier ook niet mee in aanraking. Het is een mooie manier om kinderen te prikkelen.” Jurriëns laat weten dat er zondag ook speciaal bezoek was. “We hadden Aletta Jacobs, Sibrandus Stratingh, Ubbo Emmius en Gerard Heymans te gast. Wat wil je nog meer?”

Bekijk hieronder de aftermovie van Zpannend Zernike