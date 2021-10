Rechter stelt topschakers in het ongelijk, coronapas tijdens NK verplicht

nieuws

Schakers die vanaf komend weekend deelnemen aan het NK in Hoogeveen moeten een coronapas laten zien. De zes schakers, waarvan vijf uit Stad, die een kort geding hadden aangespannen zijn door de rechter in het ongelijk gesteld.

Het NK vindt plaats in het gemeentehuis in Hoogeveen. De gemeente heeft het NK als evenement aangemerkt, en daarom is een geldige coronapas noodzakelijk. Zes topschakers vinden dat het verplicht testen van invloed is op hun prestaties. Ze hadden daarom een kort geding aangespannen om het coronatoegangsbewijs van tafel te halen, of om het NK op een andere locatie te organiseren.

Schriftelijke verklaring

“De voorzieningenrechter oordeelt dat het schaaktoernooi van een dusdanig hoog niveau is dat het hier niet om een amateursporttoernooi gaat”, staat in een schriftelijke verklaring. “De huidige regelgeving staat niet toe dat wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een coronatoegangsbewijs. Een gemeente is bij uitstek gehouden deze regelgeving na te leven. Zij is immers het bevoegd gezag, dat moet toezie op naleving van deze regelgeving.”

Topschakers

De rechter liet daarnaast weten dat de schaakbond niet op het laatste moment het toernooi ergens anders hoeft te organiseren. Onder de topschakers die het kort geding hadden aangespannen zijn huidig regerend kampioen Lucas van Foreest, Sipke Ernst, Ivo Maris, Sergey Tiviakov en Migchiel de Jong. Laatstgenoemde laat aan de NOS weten komend weekend niet mee te zullen doen. De Jong vertelt dat ook Van Foreest niet deel gaat nemen.