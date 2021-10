Rechtbank veroordeelt 40-jarige man tot 15 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Een 40-jarige man is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor mensenhandel.

De man zocht contact met een drugsverslaafde vrouw met een persoonlijkheidsstoornis en maakte misbruik van haar kwetsbare situatie. De man dwong haar tot prostitutie en voorzag haar van drugs, waardoor zij deed wat de man wilde en zij zich niet kon en durfde te onttrekken aan zijn overwicht. De strafbare feiten zijn gepleegd in de periode tussen 30 juli 2019 en 1 februari 2020. In deze periode moest de vrouw diensten van seksuele aard verrichten in Groningen, Deventer, Zwolle en Utrecht. De rechtbank kan niet uitsluiten dat de vrouw ook op andere locaties heeft moeten werken.

De tijd die de verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, wordt van de gevangenisstraf afgetrokken.