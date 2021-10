Raamexpositie in Lewenborg feestelijk geopend: “Het is nu al een succes”

nieuws

In de wijk werd zondag bij de aftrap door bewoners een wijkkunstwerk gemaakt. Foto: Ingrid Blink

De raamexpositie in de wijk Lewenborg, waarbij er de komende zes weken kunst in de openbare ruimte te zien is, is zondagmiddag feestelijk geopend.

“De opening was heel succesvol en gezellig”, vertelt Ingrid Blink van de organisatie opgetogen. “De opening vond plaats op het Dokplein in de wijk. We hadden er versieringen opgehangen en we hadden er een schildersezel met canvasdoek geplaatst. Iedereen kon daar vanmiddag wat opzetten, waardoor er dus een kunstwerk ontstond dat door de wijk is gemaakt.” Bij de aftrap konden de bezoekers drankjes en wat lekkers krijgen. “Als je ziet hoeveel mensen er vanmiddag op afkwamen, dan is het project nu al een succes. Dan kunnen we nu al heel tevreden zijn.”

Vier routes

Tot en met 21 november kunnen mensen een route lopen of fietsen die hen langs de kunstwerken voert. “Eigenlijk zijn er vier routes. We hebben een lange route van 7,9 kilometer, er is een kinderroute van 1,9 kilometer, en dan is er nog de Meerpaalroute en een route langs de Drielanden. De routes voeren langs alle kunstwerken. In totaal nemen er 25 kunstenaars deel, die hun werken op negentien verschillende locaties hebben hangen. Op een aantal plekken hangen meerdere kunstwerken.”

Van landschap tot stilleven

Volgens Blink is er genoeg te zien. “Ik moet je eerlijk bekennen dat ik zelf nog niet een rondje heb kunnen maken, dus ik weet het ook niet precies Maar ik heb gehoord dat het aanbod heel divers is. Zo zijn er landschappen te zien, maar ook stillevens en conceptionele kunst. Professionele kunstenaars laten hun kunnen zien, maar ook amateur- en kinderkunstenaars hebben een bijdrage geleverd. Dus ik denk dat er een heel mooi aanbod is ontstaan.”

Wijk verbinden

Het doel van de raamexpositie is om de kunstenaars te vinden, en ook om de wijk dichter bij elkaar te brengen. “De routes zijn te vinden op vijf verschillende plekken. Ze zijn te vinden bij Cigo in het winkelcentrum, bij BoekenThuis aan de Kajuit, wijkcentrum Dok en in de oude bieb. Wanneer ik tevreden ben? Ik ben nu al een tevreden. Er waren vanmiddag zoveel mensen, en er kwamen zoveel leuke reacties binnen. Dat is super fijn om te horen.”

Nog even terug naar het canvasdoek op de schildersezel. “De bedoeling is dat dit kunstwerk een plekje gaat krijgen in de oude bieb, zodat het voor iedereen zichtbaar is en blijft.”