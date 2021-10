Raad van State: ‘Gemeente mag beginnen met voorbereiding woningbouw op Suikerzijde-Noord’

nieuws

De gemeente Groningen mag beginnen met het bouwrijp maken van de noordzijde van de Suikerzijde, voor de bouw van 750 woningen, winkels en voorzieningen. Dat bepaalde de Raad van State dinsdagmiddag in een spoeduitspraak, na een verweer van verschillende natuur- en milieuorganisaties uit Groningen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Groningen voldoende maatregelen getroffen om schade voor weidevogels, door de aanleg van het nieuwe woon-werkgebied, te compenseren. De milieuorganisaties eisten dat de Raad van State een voorlopige streep zou zetten door de vergunning die de gemeente verleende voor de bouw, omdat het vindt dat er een onafhankelijke contra-expertise moet plaatsvinden.

De gemeente mag de daadwerkelijke bouw van woning pas vanaf 1 maart van dit jaar plaats laten vinden. Wanneer er andere werkzaamheden in het plangebied zullen plaatsvinden, moet de Groninger gemeenteraad de Stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen hierover, van te voren, schriftelijk in kennis stellen. Datzelfde geldt voor in te dienen aanvragen omtrent een omgevingsvergunning.