Raad van State: “Bouw Kattenbrug kan per direct hervat worden”

Foto Gemeente Groningen. Kattenbrug

De gemeente Groningen mag doorgaan met de realisatie van de Kattenbrug over het Schuitendiep. Dat heeft de Raad van State dinsdag besloten.

De bouw van de nieuwe brug werd afgelopen voorjaar door dezelfde Raad van State stilgelegd nadat een omwonende naar het hoogste rechtsorgaan was gestapt, omdat hij vond dat de vergunning voor de bouw in strijd was met het bestemmingsplan. De omwonende vindt dat de nieuwe brug het beschermde stadsgezicht aantast. De Raad van State ging daar toen in mee, ook omdat volgens de Raad een ruimtelijke onderbouwing ontbrak, waarop de vergunning geblokkeerd werd.

Raad van State

Dinsdagmiddag werd het verzoek van de gemeente Groningen om de schorsing van de aanleg van de Kattenbrug op te heffen door dezelfde Raad van State toegewezen. De gemeente Groningen heeft afgelopen zomer de omgevingsvergunning helemaal in orde gemaakt. Daarnaast benadrukte de Raad van State dat er inmiddels positieve adviezen liggen van de gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Erfgoed. Daarnaast verwacht de Raad van State niet dat de omwonende ernstige schade zal oplopen.

Kattenbrug

Eerder dit jaar werden de beide landhoofden van de Kattenbrug al gebouwd. “De verwachting is dat begin november het brugdek kan worden geplaatst”, laat de gemeente Groningen weten. “Naar verwachting kunnen medio februari volgend jaar de eerste bussen over de nieuwe brug rijden. Vanaf dan kunnen de bussen ook van de Grote Markt worden geweerd. In het voorjaar van 2022 start dan aansluitend de herinrichting van de Grote Markt.”