Quiet Groningen: “Hopen dat 4 Mijl zorgt voor aandacht voor stille armoede”

Bij Quiet Groningen zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de 4 Mijl die zondag plaatsvindt. Quiet is dit jaar het goede doel waar de lopers geld voor ophalen.

Marjan Moesker van Quiet Groningen is erg blij dat zij dit jaar het goede doel zijn, en hoopt dat er hierdoor ook meer aandacht komt voor mensen die in stille armoede leven. “Wij zien vaak dat veel mensen denken dat armoede in Nederland niet hoeft voor te komen en dat het mensen hun eigen schuld is, maar dat is meestal niet zo. Ik heb gehoord dat een miljoen mensen in Nederland in moeilijke omstandigheden leven, waarvan een groot deel in stille armoede. Dat zie je niet, maar dat willen wij wel laten zien.”

Dat doet de stichting onder andere door zelf ook mee te lopen met 12 mensen die weten hoe het is om in armoede te leven. “Wij zien dat mensen daarmee uit het isolement komen en meer vertrouwen krijgen in wat ze kunnen. We zijn heel trots op ze. Een deel gaat straks verder om tien mijl te lopen.”

Opbrengst

Daarom willen ze van de opbrengst van de 4 Mijl onder andere sportabonnementen kopen. “Zodat mensen een gezondere leefstijl kunnen krijgen. Andere dingen zijn bijvoorbeeld workshops organiseren bij ons over gezond koken. We denken ook aan samenwerkingen met tandartsen voor gebitsrenovaties. Heel veel mensen kunnen de aanvullende verzekering niet betalen en moeten leven met pijn. Dat soort dingen zijn we van plan.”

Zondag gaan vrijwilligers bij de 4 Mijl tasjes en tijdschriften verkopen om zo geld op te halen.