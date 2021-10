QR-code halen bij buitenlandse infectie of vaccinatie binnenkort ook mogelijk in Groningen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De GGD Groningen wordt de tweede locatie in Nederland waar mensen een QR-code op kunnen halen als ze in het buitenland een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt of daar gevaccineerd zijn. Dat maakte het demissionaire Kabinet vrijdag bekend.

Tot nu toe was de GGD in Utrecht de enige plek in Nederland waar deze groep mensen een QR-code konden krijgen. De GGD komt daar nu bij en wordt middels een spoedregeling aangewezen. De minister de regeling gaat waarschijnlijk vanaf zaterdag in, volgens een woordvoerder van de GGD wordt dit in de loop van deze maand mogelijk.

Na invoering van de coronapas ontstonden er problemen voor onder meer toeristen, buitenlandse studenten, expats. Aan een QR-code voor toegang komen was vrijwel onmogelijk.