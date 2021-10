Qbuzz voert wijzigingen door in busdienstregeling

nieuws

Foto Andor Heij

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat de komende periode een aantal kleine wijzigingen in haar dienstregeling doorvoeren. Dat is maandag bekendgemaakt.

Een deel van de wijzigingen wordt vanaf aanstaande vrijdag ingevoerd, een ander deel vanaf zondag 24 oktober. Eén van de wijzigingen is dat er een nieuwe spitslijn wordt geïntroduceerd. Het gaat om lijn 66 die rechtstreeks vanuit Zoutkamp en Winsum naar de Zernike Campus in de stad gaat rijden. Vanaf 24 oktober gaat deze lijn rijden tussen 07.00 en 11.00 uur. Het gaat om de ritten die nu als extra lijn 65 rijden. De dienstregeling van de buslijn sluit aan op de lestijden op de Zernike Campus.

Daarnaast veranderen de vertrektijden voor de buslijnen die via het Hanzeplein rijden. Ook veranderen de vertrektijden van Qliner 314. Vanwege werkzaamheden in Drachten moet er een extra rondje worden gereden. Alle wijzigingen, en vertrektijden, zijn inmiddels verwerkt in de reisplanners.