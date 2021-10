Qbuzz over feest Kardinge: “Schade bussen lijkt mee te vallen, impact op chauffeurs is groot”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De schade aan de lijnbussen van vervoersbedrijf Qbuzz na het incident op Kardinge vrijdagavond, lijkt mee te vallen. Volgens het bedrijf is echter de impact op chauffeurs en reizigers groter.

“Op Kardinge werd vrijdagmiddag en -avond een feest gevierd”, vertelt Michel van der Mark van Qbuzz. “Wij waren door de organisatie gevraagd om extra bussen in te zetten om bezoekers er naar toe te brengen, en ook weer op te halen. We zagen echter dat de toestroom van reizigers vele malen groter was, dan waar de aanvraag voor was ingediend. In de voorbereiding was gesproken over 700 man. Maar het waren er veel meer. Dit zorgde ervoor dat feestvierders in reguliere lijnen terecht kwamen.”

Noodhamers en noodknoppen

Volgens Van der Mark ging het in de tweede helft van de avond mis. “Er werden bierflesjes opengetrokken en er werden sigaretten opgestoken. Dit is in strijd met onze huishoudelijke regels. Daarnaast werden noodhamers losgetrokken en werden de noodknoppen van de deuren ingedrukt. Deze noodknoppen zijn luchtschakelaars waarmee de deuren geopend kunnen worden. De situatie zorgde er voor dat de veiligheid van buschauffeurs en overige reizigers in het geding kwam.” In totaal waren bij het incident drie lijnbussen betrokken.

Buitenspelen

Het feest waar Qbuzz over spreekt, vond plaats bij het Zilvermeer. Uit de vergunningsaanvragen van de gemeente Groningen blijkt dat het om een feest van studentenvereniging Vindicat ging. Van vrijdagmiddag 13.00 uur tot vrijdagavond 23.59 uur vond daar het feest ‘Buitenspelen’ plaats. Over dit feest schrijft Vindicat op haar website: “Voor één dag laten we de Kroeg achter ons, om ons te begeven naar een externe, geheime locatie waar in de buitenlucht een fantastisch feest los barst. Dit prachtige evenement staat in het teken van zon, strand en muziek. Met een goede line-up van zowel bekende dj’s en rappers, als eigen dj’s van Vindicat, wordt er een waanzinnige sfeer gebracht. Door velen bekroond als het lievelingsevenement van het jaar.”

Politie en Mobiele Eenheid

De situatie in en rond de bussen op Kardinge zorgde ervoor dat de hulp van de politie werd ingeroepen. De politie gaf Qbuzz de opdracht om Kardinge te mijden. Dit had als consequentie dat de lijnbussen tot einde dienstregeling niet meer via Kardinge reden. Om de rust te herstellen riep de politie de hulp in van de Mobiele Eenheid. De ME kwam ook ter plaatse, maar is uiteindelijk niet ingezet. De groep feestgangers is lopend naar de binnenstad gegaan. Daarbij liep men over de ringweg en over busbanen. Volgens de politie is er niemand aangehouden.

Intimidatie

Qbuzz is zaterdag bezig om de schade te inventariseren. “Ik zag op de website van OOG Tv dat ook een aantal ramen van bussen zouden zijn gesneuveld. Dat hebben wij nog niet kunnen constateren. Wel is er dus sprake van bierblikjes, sigarettenas en losgetrokken noodhamers. Maar afgezien van het materiële, hebben we te maken met chauffeurs en overige reizigers die geïntimideerd zijn. Die zich niet veilig hebben gevoeld. En dat vind ik vele malen erger.” Volgens Van der Mark worden de chauffeurs goed opgevangen, en kunnen zij ten alle tijde hun verhaal kwijt als ze er over willen praten.”

In gesprek

Het vervoersbedrijf geeft ook aan in gesprek te willen met verschillende partijen. “Maar dat is iets voor na het weekend. Eerst zijn we nog bezig om alles te inventariseren en willen we onze chauffeurs en reizigers zo goed mogelijk opvangen.”

Reactie gemeente Groningen

De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat zij nu niets toe te voegen hebben.