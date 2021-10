PVV: “Men focust zich teveel op Vindicat als vereniging; pak de amokmakers en straf deze”

nieuws

Foto: Erick Bakker

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad ergert zich aan het geluid van bepaalde politieke partijen in de Vindicat-discussie. Volgens fractievoorzitter Ton van Kesteren is het belangrijk om de amokmakers aan te pakken en te straffen.

“De discussie zoals die nu, en ook in de media, wordt gevoerd richt zich teveel op Vindicat als vereniging”, vindt Van Kesteren. “Ik weet dat er binnen de vereniging ook jongens en meiden zijn die het wel goed doen, en goed willen doen. Moet een hele vereniging gestraft worden, of zoals sommige partijen willen dat ze worden opgeheven, omdat er een aantal studenten over de scheef gaan? Ik vind dat deze amokmakers gepakt moeten worden en daarvoor gestraft moeten worden. Dat is een politie- en justitietaak. De vereniging kan daarnaast beslissen om ze te royeren.”

“Opvoedkundig bezig zijn”

Van Kesteren is ook duidelijk: “Wat er gisteravond op Kardinge is gebeurd, dat kan niet. Het is ontzettend terecht dat de buschauffeurs geweigerd hebben om nog verder te rijden. Degenen die spullen kapot hebben gemaakt moeten dit ook vergoeden. En dan heb ik het niet alleen over materiële schade. Ik heb begrepen dat het gedrag op chauffeurs, maar ook op overige reizigers, diepe indruk heeft gemaakt. Als daar mentale schade is ontstaan, dan draaien de feestgangers ook op voor deze kosten. Voor nu, maar ook als het herstel vijf, tien of vijftien jaar gaat duren. Dat is wat mij betreft de oplossing. Dan ben je opvoedkundig bezig.”

“Je straft de mensen die iets gedaan hebben”

“Ik reageer misschien anders dan hoe andere partijen reageren”, vertelt Van Kesteren verder. “Jaren geleden was ik actief bij de voetbalclub waar mijn zoons speelden. Op een dag hadden we een uitwedstrijd. Een aantal voetballers was zich aan het voorbereiden op de wedstrijd, een aantal anderen doken de kantine in en haalden daar kattenkwaad uit. Ze gooiden met van die steentjes die je in bloembakken vindt. Had ik toen het complete team terug moeten trekken? Nee. De jongens die serieus waren hebben gevoetbald. De jongens die kattenkwaad uit hadden gehaald hebben tijdens de wedstrijd alles op moeten ruimen en hebben de schade moeten vergoeden. Zo steek ik in elkaar. Je straft de mensen die iets gedaan hebben.”

“Burgemeester pakt het goed aan”

Van Kesteren vindt ook dat burgemeester Schuiling het goed aanpakt. “Schuiling veroordeeld niet direct, hij gaat het gesprek aan, weegt af en komt dan met een oordeel. Dat sommige politieke partijen nu zo heftig reageren vind ik vreemd. Bij andere onderwerpen hoor ik ze bijvoorbeeld niet. Het is misschien een slecht voorbeeld, maar bij de asielzoekers die al maandenlang problemen veroorzaken in lijnbussen in en rond Ter Apel hoor ik zulke partijen niet. En als er ergens een supportersvereniging van een voetbalclub voor de zoveelste keer over de scheef gaat, dan wordt er ook niet een extra raadsvergadering aangevraagd om daarmee zo’n club te ontbinden.”

Extra gemeenteraadsvergadering

Zaterdag werd bekend dat de Stadspartij met steun van de SP, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid voor komende woensdag een extra raadsvergadering wil inlasten naar aanleiding van het Vindicat-incident. “Ik weet nog niet of ik dat ga steunen”, vult Van Kesteren aan. “Dat heeft ook met mijn eigen agenda te maken. Ik heb het de komende week behoorlijk druk.”