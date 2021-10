PVV is tegen opvang asielzoekers op slaapboten in Stad en stelt vragen aan Stadsbestuur

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het Stadsbestuur naar aanleiding van het nieuws dat er in Stad mogelijk twee á drie slaapboten komen voor de opvang van asielzoekers.

Dat deze extra slaapboten er wellicht komen werd afgelopen woensdag gezegd door Commissaris van de Koning René Paas (CDA) van de provincie Groningen. “Wij zijn zeer verbaasd over het bericht dat men bezig is met twee of drie opvangboten om de onophoudelijke toestroom van asielzoekers naar Ter Apel te ontlasten”, schrijft de partij. “Daarom hebben we kritische vragen gesteld aan het Stadsbestuur over onder andere de financiële dekking en de veiligheid van omwonenden.”

De partij vindt het ook vreemd dat er klaarblijkelijk geen goedkeurig nodig is van de gemeenteraad voor zo’n ingrijpend besluit. “Hoe is men tot dit top-down besluit gekomen, waarin de gemeenteraad niet is gekend, en of omwonenden hierin nog iets te zeggen krijgen, en hoe de veiligheid voor deze omwonenden gegarandeerd gaat worden gelet op de slechte ervaringen waarmee een dorp als Ter Apel dag en nacht geconfronteerd wordt.”