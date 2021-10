Provincies prijzen doorfietsroutes aan met nepreviews

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Er blijkt het één en ander mis te zijn met reviews op de website doorfietsroute.nl. Uit onderzoek van stadsblog Sikkom blijkt dat in ieder geval de de namen bij de foto’s niet kloppen.

Op de website doorfietsroute.nl worden de ontwikkeling rond de doorfietsroutes bijgehouden. De afgelopen jaren is er door verschillende lokale en regionale overheden geïnvesteerd in fietspaden die extra aantrekkelijk zijn. Zo krijgen fietsers op deze paden vaak voorrang en zijn er bijna geen verkeerslichten. Doorfietsroutes vind je op dit moment al richting Zuidhorn, Ten Boer en Bedum. Daarnaast zijn er verschillende routes in ontwikkeling. Doel is dat met de routes mensen er voor gaan kiezen om de auto te laten staan en om op de fiets naar hun werk of school te gaan.

Op de website komen verschillende mensen aan het woord die hun mening geven over de routes. Sikkom heeft ontdekt dat daar iets mis mee is. Zo blijken de namen niet te matchen met de personen op de foto. De provincie heeft aan Sikkom laten weten dat het om een slordige fout gaat. De namen kloppen inderdaad niet, maar volgens een woordvoerder zijn de uitspraken wel gedaan door de mensen die op de foto staan. Sikkom zet daar haar vraagtekens bij. Uit verder onderzoek blijkt dat diverse mensen op de foto’s gekoppeld kunnen worden aan een modellenbureau uit Friesland. Waarbij blijkt dat een mevrouw die op de website opgevoerd wordt als een inwoonster van Ten Boer eigenlijk in Drenthe woonachtig is.

De resultaten van het onderzoek komen op een moment waarbij het kabinet afgelopen week bekendmaakte op te willen gaan treden tegen nepreviews en misleidende informatie.