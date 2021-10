Provincie vraagt bedrijfsleven om meer vrouwen in de top van Groninger bedrijfsleven

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Als het aan de provincie Groningen ligt, komt er een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van het Groninger bedrijfsleven. Alle bedrijven waar de provincie een aandeel in heeft, hebben daarom een brief gekregen van het provinciebestuur.

Vorige weerk dinsdag stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat meer vrouwen een plek moet geven in besturen van grote naamloze en besloten vennootschappen. Vennootschappen worden verplicht passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de man-vrouwverhouding. Daarnaast moeten RvC’s en besturen van grote vennootschappen ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaan.

Ook de provincie wil haar gedachtengoed rond diversiteit uitdragen bij verbonden partijen. Bij benoemingen voor functies bij verbonden partijen stimuleert de provincie het gesprek over diversiteit. De provincie streeft daarbij naar 50 procent vrouwen.