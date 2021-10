Provincie koopt café Friescheveen in Haren

Café Friescheveen aan de Meerweg in Haren is opgekocht door de provincie.

Dat is opvallend, want het bedrijf heeft jaren in de clinch gelegen met dezelfde provincie. Die wil een ecologische verbindingszone aanleggen tussen de Drentse A en het Paterswoldsemeer.

Het is nog niet bekend wat er met het café gaat gebeuren als de ecologische zone klaar is. Mogelijk wordt het dan door de provincie weer doorverkocht.

Café Friescheveen sloot afgelopen zaterdag de deuren. Vele generaties huurden er bootjes en kwamen er een ijsje eten. Het café bestond ruim honderd jaar. De coronacrisis nekte het café uiteindelijk.