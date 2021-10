Protestborden geplaatst bij Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Bij de Gerrit Krolbrug zijn protestborden geplaatst die weggebruikers oproepen om de petitie te tekenen voor een lage brug. Het Gerrit Krolbrug Comité en diverse organisaties willen dat de nieuwe brug een hoogte krijgt van 3 meter.

De Gerrit Krolbrug gaat de komende jaren vervangen worden. De aanvaring in mei van dit jaar heeft dat proces versneld. Op tafel liggen drie varianten. Rijkswaterstaat wilde graag een brug op 5,5 meter hoogte, daarnaast lagen er een 4,5 meter en een 3 meter variant. Het Stadsbestuur liet onlangs weten voor de 4,5 meter te willen gaan. Buurtbewoners en diverse belangenorganisaties zijn hier fel op tegen. Zij zeggen dat een 4,5 meter hoge brug een grote belemmering gaat vormen voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn. Daarnaast zien zij niet de voordelen van een 4,5 meter hoge brug ten opzichte van een 3 meter brug, omdat men verwacht dat beide bruggen even vaak open moeten voor het scheepvaartverkeer.

Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. Afgelopen woensdag bleek tijdens de Politieke Woensdag dat de oppositiepartijen zich achter de wethouders en het college gaan scharen. Het Gerrit Krolbrug Comité noemt de raadsleden naïef. Zij hebben voor komende week acties aangekondigd. Eén van de onderdelen bestaat uit protestborden die oproepen de petitie te tekenen. De petitie is inmiddels tweeduizend keer getekend, waarbij men het doel op vijfduizend heeft gezet.