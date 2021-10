Probleem huisvesting internationale studenten afgenomen maar nog niet verdwenen

Steeds meer studenten vinden een woonruimte in de stad. Een paar weken geleden was dit nog anders, toen zaten de noodopvangen propvol en was er zelfs de angst dat studenten op straat kwamen te staan. Die angst is nu voorbij maar volgens de Groninger Studentenbond is het probleem nog niet opgelost.

Over twee weken sluit namelijk The Village, een noodlocatie aan de Peizerweg, haar deuren. Rond de negentig studenten maken momenteel gebruik van alleen al deze opvang. ‘Wanneer de The Village dicht gaat, komt er een spannende periode waarin de mensen die er nu nog zitten een woonruimte moeten vinden. Ze kunnen ook naar een andere noodopvang gaan, namelijk Martinihouse, maar die locatie sluit op 28 december.’ vertelt Leon van der Deure van de Groninger Studentenbond.

Matteo is een Italiaanse studenten en zit momenteel in The Village: ‘Ik dacht dat ik een kamer had maar toen bleek ik opgelicht te zijn waardoor ik honderden euro’s ben kwijtgeraakt. Toen kwam ik hier terecht.’ Hij heeft aangifte gedaan bij de Nederlandse en Italiaanse politie maar zonder resultaat. Matteo heeft gelukkig al wel een andere woonruimte gevonden.

Een duidelijke oplossing voor het probleem is er nog niet. Begin september werd het universiteitsgebouw door ontevreden studenten bezet. Hierdoor werden er bepaalde afspraken gemaakt met de Rijksuniversiteit Groningen om het leven van de internationale studenten beter te maken. Zo werd het bijvoorbeeld goedkoper om in een noodopvang te overnachten en moet de universiteit in het vervolg beter communiceren over het woningtekort in de stad.