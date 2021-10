Positieve reacties kunstwerk tunnel A28: “Pas later realiseerden we ons hoe groot die tunnel wel niet is”

nieuws

Kunstenaar Michel Velt aan het werk. Foto: Bert Lanting

Het graffitikunstwerk in de tunnel onder de A28 bij Haren kan de laatste dagen op veel positieve reacties rekenen. Graffitikunstenaars zijn blij dat hun boodschap door het publiek begrepen wordt.

“We hebben met een groep van tien mensen aan dit project gewerkt”, vertelt Quinten van Duuren, één van de graffitikunstenaars. “Het gaat om een project van de stichting Noordstaat, die de kunstenaars benaderd heeft, maar ook het contact met de gemeente Groningen onderhield. Qua kunstenaars werkte bijvoorbeeld Michel Velt mee, die in en buiten de stad bekend is met diverse kunstwerken. Maar ook Elroy Gramsbergen en Jack Lack. Jack Lack komt uit Stuttgart in Duitsland en studeert hier in Groningen. Het is geweldig om zo iemand er bij te hebben, omdat deze kunstenaar werkt met hele andere ideeën dan dat wij hebben. Heel fris.”

Maar even terug naar de tunnel … jullie kregen deze opdracht. Wat dachten jullie toen?

“Het eerste wat we dachten was: vet! Maar al snel, wat nu? Hoe pakken we dit aan? Vervolgens is er een periode van schetsen aangebroken. Al snel ontstond het idee om met twee kanten te gaan werken. De ene kant hebben we heel organisch, heel natuurlijk gemaakt, met groen tinten. Wel abstract. De één ziet er schelpen in, de ander ziet ogen. Daarnaast hebben we verschillende dieren aangebracht. Aan de andere kant hebben we een stedelijke omgeving gemaakt, die heel grafisch oogt. Aan deze kant blauwtinten, met de skyline van Haren en Groningen.”

De organische kant bevindt zich aan de zijde van het Paterswoldsemeer, de stedelijke kant aan de Haren-zijde. Wat zit er tussen in?

“De beide kanten lopen in de tunnel naar elkaar toe. Maar hoe verder ze komen, hoe meer ze vervagen. In dit tussengebied, het overgangsgebied, hebben we een wielrenner aangebracht, maar ook een autootje. Eigenlijk is er heel veel te zien. En dat is ook wel een beetje de bedoeling van ons ontwerp. Iedere keer als je er langs fietst, loopt of skeelert, dat je weer iets nieuws ziet. Dat je denkt, hè, zijn dat libellen? En, staat daar nu de Tasmantoren? Die toren staat er namelijk ook tussen, omdat ik dat persoonlijk een heel mooi gebouw vind.”

Bij de stenciltechniek realiseerden de kunstenaars zich hoe groot de tunnel wel niet is. Foto: Bert Lanting

Ik kan me voorstellen dat je het bij dit project hebt over een grote klus …

“Het is niet het grootste project wat ik gedaan heb, maar wel één van de grootste projecten. Bij het grafische deel hebben we gewerkt met een stenciltechniek. Daarbij gebruik je tape. Met de tape maak je vlakken die je vervolgens verft. En dat kost heel veel tijd. Dat was ook het moment dat ik dacht, wow, wat is die tunnel lang. Inmiddels is het grootste deel klaar. Er moeten nog een aantal kleine dingen gebeuren. Zo moet het bushokje bovenop de tunnel nog bij het project betrokken worden, en moeten er aan de beide zijkanten nog wat puntjes op de ‘i’ worden gezet. De laatste dagen worden we echter geplaagd door het slechte weer. Met regen kunnen we niet aan het werk.”

Als je nu kijkt naar het resultaat, waar ben je dan het meest trots op?

“De skylines. Dat is echt mijn ding. Bij het schetsen heb ik echt na zitten denken, welke gebouwen zet ik er op. Je zoekt eens op Google, je rijdt over de snelweg, en dan kijk je wat opvalt. Uiteindelijk heeft de kerktoren van Haren een plek gekregen, maar ook de Martinitoren, het Stadhuis en de Der Aa-kerk. Maar je ziet bijvoorbeeld ook een Arriva-trein die het Ommeland in rijdt. Eigenlijk is er heel veel te zien.”

De afgelopen week komen er veel lovende reacties binnen op jullie werk …

“Tijdens het aanbrengen van het kunstwerk hadden we al in de gaten dat het erg leeft. Veel mensen bleven ook even staan. Sommige mensen waren heel nieuwsgierig hoe we zoiets maken en hoe zoiets gaat. Dan is het super leuk om daar over te mogen vertellen. Niet iedereen was trouwens enthousiast. Op een dag kwam er een wat ouder echtpaar voorbij. De vrouw liep voorop en die liet duidelijk weten het prachtig te vinden. De oude baas die er achter liep vond het allemaal maar niks. Hij zei dat we beter ons eigen huis vol konden kliederen, haha.”

Was dat de enige negatieve reactie?

“Nou. De afgelopen week zijn we nog verschillende keren naar de tunnel geweest om het af te maken. Op een dag kwam een mevrouw aansnellen die ons opriep te vertrekken. Ze was in de veronderstelling dat we vandalen waren die met spuitbussen het mooie kunstwerk over gingen spuiten. Dat is het hè? Mensen zien een graffitispuitbus en ze denken gelijk aan vandalisme. Terwijl ze niet zo goed kunnen beseffen dat het mooie kunstwerk volledig met spuitbussen is gemaakt. Eigenlijk was het een hele zorgzame mevrouw, en dat is ook weer mooi om te zien omdat ze het kunstwerk zo mooi vindt, dat er niemand aan mag komen.”

Wanneer is het af?

“Dat is afhankelijk van het weer. Als het komend weekend goed weer is, willen we weer aan de slag gaan. Dus als er iemand contact kan leggen met de weergoden om dat te regelen, dan zou dat super fijn zijn.”