Politiek wil extra raadsvergadering na nieuw Vindicat-incident: “Burgemeester moet hard optreden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Verschillende politieke partijen in de Groningse gemeenteraad willen dat komende woensdag een extra raadsvergadering gaat plaatsvinden. De aanleiding is het Vindicat-incident vrijdagavond op Kardinge.

Bij het Zilvermeer vond vrijdagmiddag en -avond een Vindicatfeest plaats. Toen het feest op zijn einde liep, en men terug wilde richting de binnenstad, gedroegen de feestgangers zich intimiderend in de lijnbussen van Qbuzz. In de bussen werd bier gedronken, werden sigaretten opgestoken, noodhamers verwijderd en noodknoppen ingedrukt. De situatie was voor buschauffeurs en overige reizigers zo bedreigend dat de politie moest worden ingezet, die de hulp inriep van de Mobiele Eenheid. Uiteindelijk werd niemand gearresteerd. Zaterdag lijkt de schade aan de bussen mee te vallen. Wel liet Qbuzz weten dat de impact op buschauffeurs en reizigers groot is.

Stadspartij: “Schandalig om je zo te gedragen”

“We zijn klaar met dit gedrag”, laat fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij in een reactie weten. “Het is schandalig om je zo te gedragen in de richting van buschauffeurs en overige reizigers. Zulk gedrag is ook nooit acceptabel. En aangezien dit niet de eerste keer is dat we het over Vindicat hebben, vinden we dat de burgemeester zich over deze situatie moet uitspreken. Ook de Rijksuniversiteit Groningen heeft hier een rol in. Daarom hebben we een aanvraag ingediend voor een extra gemeenteraadsvergadering. Via een motie willen we de burgemeester oproepen dat hij zich hierover uit gaat spreken.”

SP: “Een nieuw dieptepunt”

De aanvraag voor een extra gemeenteraadsvergadering is een zwaar middel. “We moeten wel”, reageert SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Vroeger hadden we de actualiteitendebatten, maar omdat deze zijn afgeschaft, moeten we hier wel voor kiezen. Het is ook voor het eerst dat we hier voor kiezen.” Volgens Dijk wordt het verzoek naast de Stadspartij ook gesteund door de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid. “Ik acht de kans groot dat het wel gaat lukken. En terecht ook, want er zijn dingen gebeurd die nooit zouden mogen gebeuren. Hardwerkende buschauffeurs zijn belaagd, en overige reizigers zijn geïntimideerd. Ik noem dit echt een nieuw dieptepunt.”

SP komt met tienpuntenplan

Dijk gaat woensdag een tienpuntenplan indienen: “Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. En dit tienpuntenplan bestaat eruit dat deze studentenvereniging geen rol meer mag spelen bij de opening van het Academisch Jaar, het ontnemen van de horecavergunning voor het pand aan de Grote Markt, geen feesten meer mogen organiseren op gemeentelijke terreinen, tot de vereniging verwijderen uit de binnenstad.” De SP wil ook dat er wordt ingegrepen. “Het is niet de eerste keer dat we het over Vindicat hebben. Ik las in de media al een quote dat de burgemeester in gesprek wil met de vereniging. Ik heb echt zoiets, het is wel klaar met kopjes koffie drinken en leuke gesprekjes voeren. De maat is vol, de maat is al heel lang vol. We moeten en kunnen dit niet accepteren. Je moet het ook in een groter geheel plaatsen. Als je als horeca-eigenaar de coronapas niet controleert, of als je als voetbalsupporters iets doen, dan wordt er ook hard ingegrepen. We kunnen niet langer accepteren dat Vindicat zich onttrekt aan de regels.”

PvdA: “Een klap in het gezicht”

Ook fractievoorzitter Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid steunt het voorstel voor een extra gemeenteraadsvergadering. “Wat er op Kardinge gebeurd is, is treurig en is te idioot voor woorden. Het is onacceptabel, en het is heel erg dat buschauffeurs en overige reizigers zich onveilig voelen en geïntimideerd worden. We vinden ook dat alle schade die geleden is, verhaald moet gaat worden op Vindicat. Daarnaast vinden we dit als partij een klap in het gezicht voor de culturele sector. Door de coronamaatregelen waren feesten lange tijd niet mogelijk. Er kan weer eens een feest gehouden worden, waar we met zijn allen met smart op zitten te wachten, en dan verkloot je het zo.”

PvdA: “Burgemeester moet hard optreden”

Bushoff vindt dat de burgemeester harder moet optreden. “Een gesprekje alleen is niet voldoende, de schade moet verhaald worden op diegene die het hebben aangericht. Dit kan niet zonder consequenties blijven, het moet glashelder zijn dat dit niet kan. De PvdA steunt dan ook bespreking hiervan in de gemeenteraad.” Tegen OOG Tv heeft de gemeente eerder in de middag laten weten nu niet op het voorval te willen reageren.