“Politiek en bedrijven moeten zien dat veel mensen zich zorgen maken”

Wandelen van de Eemshaven naar Glasgow in Schotland. Dat doen actievoerders om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Donderdag liep de groep door de gemeente Groningen.

De groep, onder leiding van de stichting Urgenda, loopt in 23 dagen van de Eemshaven naar Glasgow om daar voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties op 1 november aan te komen. Ze willen vooral dat er sneller oplossingen komen voor de klimaatverandering. “Wij willen eigenlijk met deze tocht vertellen dat het een urgent probleem is,” vertelt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “We moeten binnen tien jaar naar nul uitstoot, in plaats van dertig jaar. Dan wordt het voor jonge mensen heel moeilijk om in de tweede helft van deze eeuw een beetje een leefbare aarde te houden.” Ze vragen ook aandacht voor oplossingen. “Dus we laten zien dat er nog heel veel kan, zodat je niet te depressief wordt, maar we willen ook vertellen dat het super urgent is en dat we niet nog dertig jaar kunnen doormodderen.”

De tocht ging donderdag van Loppersum naar Groningen. Zo’n dertig mensen liepen mee, waaronder Vera Santing. “Ik vind het heel belangrijk om andere mensen te ontmoeten die ook over dit onderwerp praten en het belangrijk vinden. Daarnaast loop ik een estafette met mijn familie, dus gisteren liep mijn tante een stuk en mijn moeder en oom lopen ook een deel mee. Op die manier doen we samen een deel van de route.”

Minnesma hoopt dat de actie zorgt voor meer druk. “Ik denk dat allemaal mensen samen best veel kunnen veranderen en dat het ook druk geeft op het systeem als ze zien dat steeds meer mensen de straat op gaan. Het is niet dat één tocht de wereld verandert, maar samen helpt het wel. De politiek en ook grote bedrijven moeten gewoon zien dat heel veel mensen zich zorgen maken.”

Morgen gaat een groep verder naar Assen. Op 29 oktober komen ze aan in Glasgow.