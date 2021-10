Politie zet ‘rijdende kerstboom’ langs de kant in Groningen

nieuws

Foto: Team Verkeer Politie Noord-Nederland

Een chauffeur werd donderdagavond langs de kant gezet in Groningen, omdat hij rondreed in een zwaar oververlichte vrachtwagen. De chauffeur bleek hardleers, want hij werd al twee keer eerder bekeurd voor het rijden met zijn ‘rijdende kerstboom’.

Volgens het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland maakte de chauffeur het wel heel bont, want op de vrachtwagen zaten 30 lampen meer dan toegestaan. Ook liet de chauffeur verlichting van binnen de cabine naar buiten uitstralen. Het koste de chauffeur, voor de derde keer, twee bekeuringen.

Het team verkeer erkent dat de vrachtwagen er mooi uitziet met al die lampen, maar er mee rondrijden mag niet. Het kan zelfs gevaarlijk zijn, want het trekt enorm de aandacht en overige bestuurders letten dan in eens op wat anders dan de richting waar ze rijden.