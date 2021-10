Politie gaat bij autobranden Korreweg uit van brandstichting en zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie gaat er bij de autobranden aan de Korreweg vanuit dat er sprake is van brandstichting. Bij de brand raakten in de nacht van vrijdag op zaterdag twee voertuigen beschadigd.

Een politiewoordvoerder meldt dat er het zeer sterke vermoeden bestaat dat de branden zijn aangestoken. Wie verantwoordelijk is voor de branden, en waarom de auto’s in brand zijn gestoken, is onbekend. Op één van de voertuigen was een tekst geschreven. Nadat de brandweer het vuur onder controle had is de politie direct begonnen met een onderzoek. Daarbij werden sporen veiliggesteld en werd er gesproken met buurtbewoners.

De twee voertuigen zijn weggesleept. Ook een derde voertuig, dat er tussen in stond, is door een bergingsbedrijf weggesleept voor sporenonderzoek. De politie komt ondertussen graag in contact met mensen die meer informatie hebben, of die iets gezien hebben. Dat geldt ook voor huishoudens die eventueel een bewakingscamera, of een deurbel met camera, gericht op de straat hebben staan. Men kan contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.