Podcast Grote Markt 1: #23 – Hoe kom je op een kieslijst?

Hoe kom je eigenlijk op een kieslijst? Dat is de vraag waar we van Laura Broekhuizen(PvdA) antwoord op hopen te krijgen in de nieuwste aflevering van de podcast over de Groninger politiek: Grote Markt 1.

‘Mister publieke ruimte’

Maar niet voordat presentatoren Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel de actualiteiten van de afgelopen weken hebben besproken. Wat deed die grote afgesloten tent op de Grote Markt? Daar vindt ‘mister publieke ruimte’ Benni Leemhuis uiteraard wat van. Hoe stookt Ecco zijn hout eigenlijk? En gaan we de parkeergarage aan de Haddingestraat missen of is het wel prima dat de garage gaat verdwijnen.

Column

Daarna volgt een column van Margreet Boersma, Lector duurzaam Financieren en ondernemen aan de Hanzehogeschool over de politicus van de toekomst, begeleid door wat dramatische achtergrondmuziek.

Hoe kom je op een lijst?

Tot slot gaat Suzan de Grijs in gesprek met Laura Broekhuizen, voorzitter van de kandidaatstellingcommissie van de PvdA Groningen. Hoe kom je nou eigenlijk op zo’n lijst? En hoe wordt uiteindelijk besloten hoe de lijst eruit moet zien?

Je kan de podcast luisteren via Spotify, Apple Podcasts, via de website van OOG. De podcast is ook als video te bekijken via YouTube. De podcast wordt zondag 24 oktober uitgezonden op TV om 12.00 uur en 16.30 uur.

Rectificatie: In de aflevering zeggen Ecco en Wouter dat wethouder Philip Broeksma niet op de lijst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond. Dat is niet zo, hij stond op plek 16 bij GroenLinks.