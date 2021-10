Podcast: Grote Markt 1 – #22 met Koosje van Doesen

Na een lange zomerstop zijn de mannen van de podcast Grote Markt 1 weer terug van weggeweest. In een iets aangepast format podcasten ze richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In deze aflevering doen ze dat samen met Koosje van Doesen, met wie ze het hebben over haar mentorschap bij stemopeenvrouw.com.

Daarnaast komt het vertrek van GroenLinks-raadslid Jasper Been ter sprake en ook overige actualiteiten mogen niet ontbreken. Wat is er nou aan de hand rond magneetvisser Jan Duurt Dijkman? Hoe staat het ervoor rond de Gerrit Krolbrug en wat moet de gemeente Groningen nou met Vindicat? Ook komt het net gepresenteerde partijprogramma van de PvdA ter sprake.

Luister de podcast via Spotify, Apple Podcasts of oogtv.nl/podcast. Je kan de podcast ook bekijken via YouTube. De podcast wordt ook op TV uitgezonden, zondag 10 oktober om 12.00 en 16.30.