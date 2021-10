Podcast- en videoserie over wijkvernieuwing in Selwerd gaat vrijdag in première

nieuws

Foto Andor Heij. Selwerd 1

Een podcast- en videoserie die de wijkvernieuwing in Selwerd in beeld gaat brengen. Komende vrijdag gaat het eerste deel in première.

De serie heeft de naam ‘Kijk in de Wijk’ gekregen. Het is een nieuwe serie van zes afleveringen die, aan de hand van persoonlijke verhalen, de dagelijkse praktijk van de wijkvernieuwing in Selwerd, ‘Sunny Selwerd’, in beeld brengt. Selwerd is de eerste van zeven wijken die de komende jaren ingrijpend wordt vernieuwd. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van woningen, maar ook vergroening en verduurzaming wordt er aan gekoppeld.

De eerste aflevering is vanaf komende vrijdag te beluisteren en te bekijken.