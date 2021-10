PKC en ON verliezen, VVG gelijk, Gorecht wint, TKB gelijk

sport

Foto Martijn Minnema: VV Groningen - Burgum

Geen van de drie zaterdag eersteklassers uit Stad wisten in de derde ronde van de competitie te winnen. VVG en ON wisten thuis niet te winnen van de hekkensluiters uit 1E, PKC’83 verloor bij Leeuwarder Zwaluwen. In de tweede klasse was er winst voor Gorecht en speelde The Knickerbockers gelijk.

Door Martijn Minnema

De hoge ambities van VV Groningen worden voorlopig nog niet waargemaakt. Zowel het spel als de resultaten laten nog zeer te wensen over. Thuis tegen het nog puntloze FC Burgum kwam VVG niet verder dan 1-1. Het was het derde 1-1 gelijkspel in even zoveel wedstrijden voor VVG in dit seizoen.

Voor rust speelde het spel zich voor het grootste deel af op de helft van VVG, maar de gasten uit Burgum wisten uit dat overwicht nauwelijks kansen te peuren. Na 25 minuten was VVG via Bryan Inge dicht bij de 1-0, hij trapte een corner rechtstreeks op doel maar raakte binnenkant paal. Kort voor rust kwam VVG dankzij een fenomenale uithaal van Inge dan toch op 1-0.

VVG raakte die voorsprong in de 52’ minuut alweer kwijt. Het vele balverlies wat voor rust nog niet afgestraft werd leidde nu wel tot een tegentreffer. Jens Kerstholt schoot van dichtbij de bal in het dak van het doel, 1-1. Via Virgil Muller kwam VVG op de linkerflank nog een aantal malen dreigend door, maar het leidde niet tot de bevrijdende 2-1.

PKC’83 verloor uit met 1-0 van Leeuwarden Zwaluwen. Kort nadat de thuisploeg na een rode kaart met tien man verder moest namen de Leeuwarder Zwaluwen via Rick van Loon de leiding. In de tweede helft was er nog rood voor PKC’ers Zolfghari en Salvo.

Oranje Nassau leek thuis het puntloze Balk op 0-0 te blijven steken. Verder dan een handjevol kansen kwam ON niet tegen het stugge Balk. In blessuretijd pakten de gasten echter nog de volle buit dankzij een wonderlijke 0-1 van Jippe Zeldenrust. Hij verschalkte de keeper van ON in de 97’ minuut met een boogbal vanuit de middencirkel.

ON staat met 4 uit 3 zesde, VVG met 3 uit 3 achtste en PKC’83 met 3 uit 3 elfde.

In de tweede klasse won Gorecht ook zijn tweede wedstrijd, uit bij Meppel werd het 2-4. Gorecht gaf na rust een 0-2 voorsprong weg maar nadat Meppel tot 2-2 terug was gekomen pakte Gorecht alsnog de winst. Grote man bij Gorecht was Michel Koopman met twee treffers. Gorecht heeft 6 uit 2 en staat gedeeld tweede.

The Knickerbockers keken thuis tegen Achilles 1894 bij rust tegen een 0-1 achterstand aan. In de tweede helft zorgde Yannick van Zwam voor de 1-1 eindstand. TKB staat met 4 uit 3 zesde.

