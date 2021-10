Petitie ‘Lage Gerrit Krolbrug’ overhandigd aan gemeenteraad: “Deze week goed naar kijken”

nieuws

Raadslid Rik van Niejenhuis (r) van de PvdA neemt de petitie in ontvangst. Foto: Danja de Jonckheere

De petitie ‘Lage Gerrit Krolbrug’ is maandagavond overhandigd aan de Groningse gemeenteraad. De petitie is ruim 5.500 keer ondertekend.

De overhandiging vond plaats in het gemeentekantoor op het Europapark, de locatie waar de fractievergaderingen plaatsvinden. Komende woensdag neemt de Groningse gemeenteraad een besluit over de nieuwe Gerrit Krolbrug. Daarbij liggen er drie opties op tafel. Een brug op een hoogte van 4,5 meter, op 5,5 meter en de zogeheten bewonersvariant. Deze variant heeft dezelfde hoogte als de huidige brug, namelijk 3 meter. Dit plan wordt gesteund door diverse belangenorganisaties. Het stadsbestuur maakte onlangs bekend voor de 4,5 meter te willen gaan.

Open brief

Naast de petitie bood het Gerrit Krolbrug Comité ook een open brief aan. Daarin stelt men dat er een keuze gemaakt wordt voor de komende tachtig jaar. “Het moet een verantwoorde keuze zijn, gebaseerd op feiten en een juiste afweging van belangen. Op dit moment lijkt er een meerderheid te zijn voor een hoge brug. Maar die meerderheid baseert zich tot nu toe op eenzijdige informatie. Collegepartijen nemen die informatie voor waar aan. Andersluidende informatie wordt op grond van diezelfde eenzijdige informatie beoordeeld en soms ook domweg genegeerd”, stelt het Comité.

Raadslid heeft controlerende taak

In de open brief geeft men uitleg van zaken. Zo stelt men dat een brug op 4,5 meter helemaal niet minder vaak open gaat dan een brug op 3 meter. “Het is aan u als individueel raadslid, met uw controlerende taak en handelend zonder last, om met open oor en oog kennis te nemen van tegenargumenten en van bevindingen van alle partijen en, in uw rol als volksvertegenwoordiger, zeker ook van wat inwoners van de stad, na veel met hart en ziel verricht werk, onder de aandacht brengen.”

Raadslid Rik van Niejenhuis: “Deze week goed naar kijken”

De toespraak en de informatie maakt indruk op de aanwezige raadsleden: “Ik denk dat ik nog steeds ga voor de 4,5 meter, maar vanaf het begin hebben we te maken met een heel moeilijk dossier”, vertelt raadslid Rik van Niejenhuis van de PvdA. “Ik denk ook dat er bij de gemeenteraadsvergadering nog wel even goed overlegd gaat worden. Als het Comité zegt dat een brug van 4,5 meter net zo vaak open gaat als een brug van 3 meter, dan is dat een goed argument. Op basis van de informatie van deze week moeten we er nog even goed naar kijken.”

Gerrit Krolbrugcomité: “Woensdag wordt spannende dag”

Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrugcomité laat weten trots te zijn dat er zoveel handtekeningen verzameld zijn. “Twee weken geleden dacht ik nog dat de gemeenteraad wel in zou stemmen met de 4,5 meter. De aandacht, de petitie en de open brief gaan denk ik wel helpen om nog eens goed na te denken over de bewonersvariant. Woensdag gaat het hoe dan ook een spannende dag worden, maar ik heb nu wel wat meer vertrouwen.”