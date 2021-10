Marktpersoneel gezocht in Stad: “Je hoeft je bed echt niet heel vroeg uit”

Meerdere kraampjes op de markten in Groningen zijn op zoek naar personeel. Het personeelstekort in heel het land raakt ook de groente- en fruithandelaren op de Vismarkt. Overal op de markt hangen bordjes met ‘Personeel Gezocht’.

Er is vooral personeel nodig voor de dinsdag, vrijdag en zaterdag. Op de markt werken veel studenten, maar doordeweeks gaan die naar school. Personeel vinden voor de dinsdag is daarom ook extra moeilijk. Om die reden roepen de marktkooplieden de studenten op om op de markt te werken. “Het is heel erg leuk werk. Geen enkele dag is hetzelfde en je staat heerlijk in de buitenlucht met mensen te werken”, aldus Bennie van Fruit van Til.

De exacte reden van het personeelstekort is niet duidelijk. De arbeidsvoorwaarden zijn namelijk prima en werken op de markt betekent niet gelijk dat je vroeg moet opstaan. “Ik begin altijd rond negen uur, dus zo vroeg hoef je je bed niet uit”, aldus een medewerker van de fruitkraam.

Mensen die geïnteresseerd zijn om te werken op de markt kunnen gerust langs één van de kraampjes lopen. “Als je graag bij één van de kraampjes wil werken, hoef je dat alleen maar te zeggen en dan kan er iets geregeld worden”, aldus Bennie van Fruit van Til.