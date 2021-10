Paterswoldseweg is komend weekend dicht onder ringwegviaduct

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur zijn de Paterswoldseweg en een deel van de Muntinglaan afgesloten voor verkeer, ter hoogte van het viaduct van de zuidelijke ringweg. Dat maakt Groningen Bereikbaar maandagmiddag bekend.

De Paterswoldseweg is dicht voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruikmaken van een deel van de Muntinglaan. De afsluiting is nodig, omdat Combinatie Herepoort liggers gaat plaatsen voor de aanleg van een nieuw ringweg-viaduct. Vanwege de veiligheid voor het wegverkeer is het nodig de onderdoorgang bij de Paterswoldseweg af te sluiten.

Auto’s worden omgeleid via de Parkweg, de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden of omlopen via de Muntinglaan en Laan van de Vrede.