Partij voor de Dieren wil einde aan plastic bekers voor eenmalig gebruik

Foto: Pixabay (CCY 0.0)

De Partij voor de Dieren wil dat het gemeente een einde maakt aan het gebruik van plastic bekertjes die maar één keer meekunnen. De partij dient daarom woensdag bij de gemeenteraadsvergadering een motie in waarin het college van B&W wordt gevraagd om dit te regelen.

De Partij voor de Dieren vindt het gebruik van recyclebare producten niet genoeg omdat het geen garantie biedt dat deze daadwerkelijk gerecycled worden. Daarbij belanden bekers vaak in de natuur voordat ze opgeruimd kunnen worden. Begin oktober was het weer raak, na een feest van Vindicat bij het Zilvermeer. De troep bleef daar dagenlang liggen totdat het werd opgeruimd.

Het probleem van plastic bekers moet daarom bij de bron aangepakt worden, zegt raadslid Kirsten de Wrede. Het verbod had al lang gergeld kunnen worden, zegt ze: “In een paar gemeenten is een dergelijk verbod reeds opgenomen in de plaatselijke APV. Wat betreft het terugdringen van afval is dit echt laaghangend fruit.”