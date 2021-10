Partij voor de Dieren gaat met hetzelfde team verkiezingen in: “We zijn een goed team”

nieuws

De beoogde top drie van de lijst, v.l.n.r. Terence van Zoelen, Wesley Pechler en Kirsten de Wrede. Foto: Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaat met het huidige team de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in. Dat is zondag bekendgemaakt.

Dit betekent dat raadsleden Kirsten de Wrede, Wesley Pechler en Terence van Zoelen de eerste drie plekken op de lijst bezetten. Bart Hekkema, die nu fractiemedewerker en woordvoerder is, staat op de nieuwe lijst op plaats vier. “In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat we een goed team zijn en dat we goed kunnen samenwerken”, vertelt beoogd lijsttrekker Kirsten de Wrede. “We zijn heel blij dat we de kans krijgen vier jaar lang nog meer te betekenen voor dieren, natuur en milieu.”

Speerpunt

Eén van de speerpunten waar de partij zich bij de volgende verkiezingen op wil gaan richten is duidelijk maken dat de woningnood niet voorbehouden is aan mensen. “Nadat het platteland voor veel dieren onbewoonbaar is geworden door de intensieve landbouw, zijn allerlei vergeten groene stukjes nu aan de beurt om op wat voor manier dan ook geschikt of geschikter te worden gemaakt voor menselijk gebruik. Dan denken we bijvoorbeeld aan de natuur op het voormalige Suikerunieterrein, die op dit moment vernield wordt om plaats te maken voor woningen, of aan het Stadspark, waar zogenaamd te weinig mensen komen en dat daarom ook een update nodig zou hebben”.

Lijst

De kandidatenlijst bestaat verder uit nieuwe namen en oude bekenden. Op plaats vijf staat Janette Bosma, die werkzaam is bij de Rijksuniversiteit Groningen. Op plaats zes staat Sigrid Kroezen, die sinds jaar en dag fractiemedewerker is van de Partij voor de Dieren. Manon van der Meulen staat op plaats zeven en Wim Maat op plek acht.