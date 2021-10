Partij voor de Dieren boos over tips bestrijding paardenbloemen: “Ik ben hier even stil van geweest”

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad is niet blij met een bericht van de gemeente waarin tips worden gegeven over de bestrijding van paardenbloemen.

In het filmpje van de gemeente wordt een nieuwe manier van onkruidbestrijding geroemd, waarbij onkruid wordt weggekookt en gebruik wordt gemaakt van restwarmte. “Ik ben hier echt even stil van geweest”, laat een verbouwereerde Kirsten de Wrede van de partij weten. “Wereldwijd storten insectenpopulaties in en holt de biodiversiteit achteruit, en dan gaat dit college tips geven voor de bestrijding van paardenbloemen. Er is dus blijkbaar niemand in ‘die’ gemeentelijke organisatie die weet hoe belangrijk paardenbloemen zijn in de natuur.”

De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het Stadsbestuur en wil een rectificatie. “Wij willen dat de gemeente een bericht gaat versturen waarin de nadruk wordt gelegd op het ecologisch belang van paardenbloemen. Ook vinden we het niet slim om promofilmpjes over onkruidbestrijding te verspreiden in een tijd waarin versteende tuinen van particulieren juist een groot probleem vormen, zowel voor het dierenleven als voor het weg kunnen stromen van regenwater, en oververhitting.” Ook wil de partij informatie over de gevolgen voor het bodemleven.