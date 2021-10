Overzicht zondagvoetbal: Punt voor Stadspark, nederlaag GRC, GVAV koploper

sport

Foto Andor Heij. GVAV - Gruno

In de eerste klasse F van het zondagvoetbal pakte SC Stadspark een punt en verloor GRC Groningen. GVAV Rapiditas boekte een klasse lager de tweede overwinning.

Stadspark speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Roden. Cedwin Tel maakte de Groninger treffer. Nog voor de pauze kwam Roden langszij. GRC verloor in Westerbork met 3-0 van VKW. Beide Groninger ploegen hebben na twee wedstrijden één punt.

In 2L is GVAV koploper met zes punten uit twee wedstrijden. In en tegen Stadskanaal werd met 2-0 gewonnen. Ingmar Liezenga en Patrick Venema wisten het net van de tegenstander te vinden. Gruno won thuis met 2-1 van Nieuw Buinen. Voor Gruno scoorden Isaac Chioma en Johannes Kroon. Gruno staat met twee uit vier derde.

Helpman won thuis met 4-1 van Annen. Danny Dijkstra, Rik Seuren en twee keer Tim Sanders waren de doelpuntenmakers. Helpman heeft nu drie punten uit twee wedstrijden. FC Lewenborg verloor in 2L in Blijham met 8-1 van ASVB en blijft op een punt steken.

In 3B verloor Groninger Boys met 3-0 van Muntendam en heeft een punt na twee wedstrijden. Forward had een vrije dag.

In 4C werd de wedstrijd FVV – Engelbert afgelast door de vele regen. In 5C verloor Goen Geel met 7-0 bij Alteveer. Woltersum won met 3-1 van DWZ.

