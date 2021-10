Overzicht zaterdag 1E, winst ON en PKC’83, punt voor VVG

sport

Foto Martijn Minnema. VV Groningen - Leeuwarder Zwaluwen.

In de zaterdag eerste klasse E boekten Oranje Nassau en PKC’83 beide een uitzege, VV Groningen kwam niet verder dan een gelijkspel.

Door Martijn Minnema

VV Groningen nam thuis tegen Leeuwarder Zwaluwen na 13 minuten de leiding toen Youri ter Arkel uit een hoekschop raak kopte. Zonder tot veel kansen te komen was VVG voor rust de betere ploeg.

Na een onderbreking van een uur vanwege een blessure van de scheidsrechter had VVG de meeste moeite om weer in het ritme komen. De gasten uit Leeuwarden kwamen wat beter in de wedstrijd. Nadat VVG twee opgelegde kansen kreeg op 2-0 was het tien minuten voor tijd aan de andere kant raak. In de resterende tijd was VVG nog twee keer dicht bij winst, maar gescoord werd er niet waardoor VVG net als vorige week op 1-1 eindigde.

Oranje Nassau en PKC’83 wonnen hun uitwedstrijd allebei met 1-3.

Oranje Nassau boog in en tegen Burgum een 1-0 achterstand om, Youri Schuur maakte voor rust de gelijkmaker, na rust bezorgden Ard Veenhof en Ruendel Martina ON de zege. ON heeft na 2 duels 4 punten.

PKC’83 nam door twee treffers van Mo Bellghroub uit tegen Balk een 0-2 voorsprong, na rust kwamen de Friezen terug tot 1-2 waarna Davey Wilkens het duel met de 1-3 besliste. PKC’83 staat op 3 uit 2.