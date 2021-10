Overzicht amateurvoetbal zondag: Stadspark verliest, winst voor GVAV en Lewenborg

sport

Foto Martijn Minnema: GVAV - Rolder Boys

In de zondag eerste klasse F verloor Stadspark thuis van WVV, GRC was vrij. In 2L behield GVAV Rapiditas zijn perfecte status, won Lewenborg, speelde Helpman gelijk en verloor Gruno.

Door Martijn Minnema

SC Stadspark keek zondagmiddag thuis tegen WVV na 35 minuten al tegen een 0-3 achterstand aan. Cedwin Tel deed voor rust nog iets terug, maar kort na rust was de marge alweer drie. Stadspark kwam nog terug tot 2-4 maar verder liet WVV het niet komen. Kort voor tijd moest Patrick Lassche het veld verlaten na een tweede gele kaart. Stadspark staat met 1 uit 3 elfde.

In de tweede klasse L won GVAV Rapiditas ruim van Rolder Boys. Leon Knol opende al na twee minuten de score, Ingmar Liezenga benutte op het half uur een strafschop waarmee de ruststand op 2-0 bepaald werd. Zeven minuten na rust besliste Joël de Jong het duel waarna Liezenga met zijn tweede goal voor 4-0 zorgde. Een kwartier voor tijd maakte Ferdi Hidding er 4-1 van. Een verdiende, hooguit een tikje geflatteerde, zege voor GVAV wat na 3 duels 9 punten heeft en met een doelsaldo van 9-1 koploper is.

Lewenborg herstelde zich in Nieuw Buinen van de zware nederlaag die het vorig weekend leed dankzij een 1-2 uitzege en staat nu zevende met 4 uit 3. Helpman speelde thuis tegen hekkensluiter Stadskanaal met 3-3 gelijk dankzij een late gelijkmaker van Timme Miedema. Helpman staat vijfde met 4 uit 3.

Gruno ging bij WKE’16 met 4-1 onderuit en staat ook op 4 uit 3 tussen Helpman en Lewenborg in.

In 3B was er thuiswinst voor Groninger Boys (3-0 tegen ZNC) en Forward (3-1 tegen Wilper Boys). Forward staat met 6 uit 2 tweede, Groninger Boys met 4 uit 3 zesde.

In 4C won Engelbert thuis met 5-2 van Bareveld waardoor het met 6 uit 2 derde staat, in 5C verloor Groen Geel thuis met 2-3 van Veelerveen en ging Woltersum thuis met 1-2 onderuit tegen koploper Yde de Punt. Groen Geel staat achtste, Woltersum negende.

