Overzicht amateurvoetbal: Knappe zege PKC’83 op WHC

sport

Foto Andor Heij: PKC'83 - WHC

PKC’83 boekte een knappe zege in de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal op kampioenskandidaat WHC uit Wezep. De Groningers wonnen op het eigen sportpark De Kring met 2-1.

WHC was voetballend beter en combineerde er bij vlagen lustig op los. PKC’83 speelde compact en stelde er veel inzet en strijd tegenover. De eerste kansen waren voor PKC. Zo schoot Jivan Vroom net over. De Groningers kwamen na 9 minuten op voorsprong. Tiuri Schieving scoorde op aangeven van Handrit Hoxhaj.

WHC werd daarna beter, maar was niet scherp voor het Groninger doel. PKC liet zich af en toe ook gelden. Zo miste Kevin Bakels een aardige kans. WHC kwam in de alleraardigste eerste helft alsnog langszij. Een corner van Sargon Gouriye werd panklaar op het hoofd van Jasper Bremmer gelegd en die kopte raak: 1-1.

In de tweede helft probeerde de ploeg uit Gelderland het wel, maar echte kansen wist WHC niet te creëren. De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te draaien. Maar in de 85e minuut bediende de net ingevallen Simon Schreiber Davy Wilkens en die bezorgde PKC de drie punten: 2-1. PKC klom naar de zevende plaats met 6 punten uit 6 wedstrijden. WHC bleef derde.

Winst Oranje Nassau

In dezelfde klasse won Oranje Nassau in Drachten met 3-1 van Drachtster Boys. De Friezen kwamen nog wel op voorsprong, maar Ruendel Martina zette ON nog voor de pauze op voorsprong met twee doelpunten. Rick Wiersma maakte de derde. ON staat vierde met 7 punten uit 4 wedstrijden. De wedstrijd Blauw Wit’34 – VV Groningen werd afgelast. VVG staat tiende met 3 uit 3. De topper in Steenwijk tussen Olde Veste ’54 en Pelikaan S werd met 3-1 gewonnen door Olde Veste dat nu eerste is.

Vierde zege Gorecht

In 2J won Gorecht ook de vierde wedstrijd en staat tweede achter DZOH. Gorecht won in Haren met 1-0 van NEC Delfzijl door een doelpunt van Bas Poorta. The Knickerbockers verloor in Hoogeveen met 3-2 van De Weide. Sander Stokman maakte beide treffers voor de studenten. TKB is negende met 4 uit 4.