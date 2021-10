Overzicht amateurvoetbal: Groen Geel maatje te groot voor Helpman

sport

Foo Andor Heij: Helpman - Groen Geel

In de ‘Groninger’ derde klasse C van het zaterdagvoetbal was Groen Geel op sportpark de Esserberg een maatje te groot voor gastheer Helpman. De stadsderby eindigde in 0-4.

Groen Geel was vanaf het begin sterker en drukte dat na een kwartier in de score uit. Thomas Metzenmaekers kwam op rechts door, gaf de bal op Mark Oostra die met een kaats Melle Gebben in staat stelde om te scoren. Na 43 minuten bediende Oostra Gebben opnieuw. De bal werd precies op het hoofd van Gebben gelegd en die kopte raak: 0-2.

Tussen beide doelpunten door had Metzenmaekers nog een leep hakballetje in huis die maar net naast ging. Pas na de tweede goal van Groen Geel kreeg Helpman een grote kans. De inzet van Tim van Dorp was echter een prooi voor Groen Geel doelman Jeroen Vogel. De ervaren Vogel was eigenlijk gestopt, maar stond door een keepersprobeem weer onder de lat.

Na rust lag Vogel opnieuw in de weg op een inzet van Van Dorp. Helpman leek in de openingsfase na de pauze aan te zetten, maar Groen Geel nam al vlot weer het initiatief. Zo schoot Ruben Ludwig op de buitenkant van de paal.

Na 79 minuten stuurde Robby van Sluis Oostra alleen op het Helpman doel af en die faalde niet 0-3. De kers kwam in blessuretijd helemaal op de taart toen Rick Lommerts goed doorzette op links en Oostra via de onderkant van de lat raak schoot: 0-4. Oostra kroonde zich met de tweede treffer en twee assists tot man van de wedstrijd.

Groen Geel klom door de winst naar de tweede plaats met zes punten uit drie wedstrijden achter koploper Aduard, dat met negen punten nog de volle buit heeft. Be Quick 1887 verspeelde die koppositie door thuis met 4-3 te verliezen van Noordwolde. Be Quick maakte een 1-2 achterstand bij rust nog goed door op 3-2 te komen, maar verspeelde in de slotfase de winst alsnog. HFC’15 won met 3-1 van Velocitas. Be Quick, Velocitas en HFC’15 hebben net als Groen Geel zes punten.

In dezelfde klasse ging Stadspark thuis hard onderuit tegen Grijpskerk: 0-6. Bij Glimmen – Loppersum en bij Zuidlaren – Omlandia werd niet gescoord: 0-0. Omlandia is zesde, Helpman elfde, Stadspark twaalfde en Glimmen sluit de rij op de veertiende positie.

In 4C won Mamio met 6-2 van LEO en is daardoor koploper. Poolster won met 2-1 van Lycurgus en Amicitia VMC speelde met 1-1 gelijk tegen de Heracliden.

In 5D kreeg Potetos in Vries een verschrikkelijk pak slaag van VAKO: 13-0. De derby GRC Groningen – Blauw Geel’15 werd 1-2. Haren won met 3-1 van Tynaarlo en Beilen – Groninger Boys werd 1-1. VVK was vrij.

In 5E verloren zowel GEO als TEO. Noordpool UFC was thuis te sterk voor GEO: 2-0. TEO verloor bij SGV: 3-1.

