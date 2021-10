Oververhitte droger laat brandweer uitrukken naar woonzorgcentrum in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen voor een brandmelding in een woonzorgcentrum aan de Gabriëlstraat in Hoogkerk. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 19.35 uur binnen. Omdat het om een gebouw gaat met een zorgfunctie werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Het betrof een droger die oververhit was geraakt”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Er is geen vuur gezien, maar door de oververhitting was er wel wat rookontwikkeling. Onze brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd en hebben de ruimte geventileerd.”

Binnen een half uur kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne. Naar de precieze oorzaak van de oververhitting wordt nog onderzoek gedaan.