Overleden persoon gevonden aan Bloemsingel; politie doet sporenonderzoek

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Aan de Bloemsingel in Groningen is maandagochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.

Het lichaam werd in de vroege ochtend gevonden in de omgeving van DOT en het Stadsstrand. Het lichaam zou bij een bouwcontainer hebben gelegen. Het gebied is door de politie met linten afgezet.

Of er sprake is van een misdrijf, kan de politie niet zeggen. Onder andere de Forensische Opsporing is aanwezig om sporenonderzoek te doen.

