nieuws

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Er is vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen aan de Oosterweg in de Oosterpoortbuurt. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd rond 21.15 uur aangetroffen. Het is nog onbekend hoe de persoon om het leven is gekomen. De politie doet momenteel onderzoek en de straat is afgesloten.

Lopende het onderzoek kan de politie geen verdere mededelingen doen.