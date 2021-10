Ex PVV-Statenlid Ronald Kaatee uit Stad richt nieuwe partij op

nieuws

Ronald Kaatee - Foto: Provincie Groningen

Ex-PVV Statenlid Ronald Kaatee, de ‘groen-rechtse’ coördinator van de Natuur- en Milieufederatie Groningen, komt met een nieuwe politieke partij: de Partij van de Zuinigheid.

Wel energiebesparing en thorium-centrales, maar geen biomassa en windturbines op land. Strenger straffen, maar drugs legaliseren. Alleen immigranten die democratische rechtsstaat onderschrijven en zuinigheid. Met een nieuwe politieke partij, die deze standpunten voert, wil het voormalige Groningse Statenlid het traditionele links-rechts-denken achter zich laten.

“Na een paar maanden voorbereiding is het nu zover en gaat de PvdZ los”, zo stelt Kaatee. “De PvdZ staat los van welke deelbelangen ook maar en wil los van de oude vastgeroeste kaders zuiniger omspringen met de natuur, onze cultuur en met ons geld.”

De historicus trad in 2015 voor de PVV toe tot de Groningse Provinciale Staten, maar stapte drie jaar later, met onmiddellijke ingang , op uit de fractie. Dat gebeurde na een vertrouwensbreuk met fractievoorzitter Ton van Kesteren, omdat Kaatee flirtte met Forum voor Democratie bij een deelname aan de Groningse gemeenteraadsverkiezingen. Maar FvD stelde toen geen interesse te hebben in Kaatee en opperde aan de Stadjer ‘dat hij maar een eigen partij moest oprichten.’

Of de partij ook mee gaat doen aan aankomende verkiezingen, landelijke of lokaal, heeft de Partij van de Zuinigheid niet bekend gemaakt.