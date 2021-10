Oud GVAV-speler Ronald Breinburg (81) overleden

nieuws

Breinburg (links) in duel met Johan Cruijff - Foto uit collectie Anefo (via Nationaal Archief)

Afgelopen maandag is Ronald Breinburg, die tussen 1963 en 1969 voetbalde voor GVAV, op 81-jarige leeftijd overleden in Suriname. Dat maakte FC Groningen donderdagmiddag bekend.

Die in 1940 geboren Breinburg werd geboren in Suriname, waar hij zijn carrière begon bij SV Transvaal. Op uitnodiging van GVAV kwam hij in 1963, samen met landgenoot Armand Monsanto, over naar Groningen. Zij waren de eerste Surinaamse spelers die uitkwamen voor de club.

In totaal speelde Breinburg 86 wedstrijden in het shirt van GVAV, de voorloper van FC Groningen. De verdediger wist één keer te scoren voor GVAV, in de uitwedstrijd tegen Feijenoord in 1965.

Na zijn profcarrière speelde Breinburg nog enige tijd bij de amateurs van GRC. Ook trainde hij enkele jeugdteams. Uiteindelijk keerde hij terug naar Suriname.