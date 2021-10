Oud-clubarts FC Groningen Jannes Nijboer overleden: ‘Hij was een geweldig sportman’

nieuws

Jannes Nijboer in zijn spreekkamer aan huis - Foto: Fred Reiffers

Sporticoon Jannes Nijboer uit Ten Boer is zondag overleden aan de gevolgen van kanker. Nijboer is de oprichter en initiator van Sportrecreade Ten Boer en was jarenlang clubarts van FC Groningen.

Nijboer was al langer ernstig ziek. Desondanks slaat zijn overlijden bij Sportrecreade Ten Boer in als een bom. ‘Wij zijn verslagen. We zullen hem heel erg missen,’ vertelt een geëmotioneerde John Huisinga van de organisatie.

‘Jannes was een geweldig sportman. En uitermate kundig, iedereen liep met hem weg. Bovendien ken ik hem als een heel goede vriend’, vervolgt Huisinga.

Tot het laatste moment betrokken

Nijboer richtte een halve eeuw geleden de Sportrecreade op. Al die tijd is hij bestuurslid geweest. De Sportrecreade organiseert allerlei sportclinics en -evenementen met als doel sporten in Ten Boer en omstreken te stimuleren.

Huisinga: ‘Nijboer heeft het evenement de afgelopen vijftig jaar vorm en inhoud gegeven. Ondanks zijn ziekte was hij tot het laatste moment betrokken. Hij belde om de haverklap, ook al lag hij in het ziekenhuis. Twee weken geleden had ik hem nog aan de lijn over de actuele deelnemersaantallen.’

Jannes Nijboer werd 73 jaar.